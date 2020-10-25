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Глава МИД Франции Ле Дриан прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Франции Ле Дриан прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона
глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Bernd von Jutrczenka/dpa

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления властей Турции в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и "клеветническую пропаганду" против своей страны.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике планы Парижа бороться с исламским сепаратизмом и осудил намерение Эммануэля Макрона построить во Франции "просвещенный ислам". Политик также заявил, что французский лидер "утратил контроль над разумом" и ему требуется "лечить психику". После вышеуказанных слов Франция отозвала из Анкары своего посла.

Жан-Ив Ле Дриан отметил, что к отсутствию официальных знаков осуждения или солидарности со стороны Турции после жестокого убийства учителя в Конфлан-Сент-Онорин в последние дни добавилась клеветническая пропаганда против Франции, которая демонстрирует желание Анкары разжигать ненависть. Кроме того, были произнесены и прямые оскорбления в адрес президента республики, выраженные на высочайшем уровне турецкого государства, добавил министр.

ЕТ

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