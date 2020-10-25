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В постпредстве Крыма заявили, что шансы Киева взыскать с РФ компенсацию за полуостров равны нулю

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В постпредстве Крыма заявили, что шансы Киева взыскать с РФ компенсацию за полуостров равны нулю
Ласточкино гнездо, pixabay.com

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что шансы Киева взыскать с Москвы компенсацию за полуостров равны нулю.

Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик сообщила, что в Верховной раде в настоящий момент готовится законопроект, согласно которому следует подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от Москвы за "ущерб от потери Крыма".

Александр Молохов заявил, что Россия не будет реагировать на новую политическую авантюру Киева. По его мнению, подобные темы властям Украины следует обсуждать исключительно на "консилиуме психиатров".

ЕТ

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

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