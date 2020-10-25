В постпредстве Крыма заявили, что шансы Киева взыскать с РФ компенсацию за полуостров равны нулю

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25 октября 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что шансы Киева взыскать с Москвы компенсацию за полуостров равны нулю.



Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик сообщила, что в Верховной раде в настоящий момент готовится законопроект, согласно которому следует подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от Москвы за "ущерб от потери Крыма".

Александр Молохов заявил, что Россия не будет реагировать на новую политическую авантюру Киева. По его мнению, подобные темы властям Украины следует обсуждать исключительно на "консилиуме психиатров".