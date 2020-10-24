В Госдуме отреагировали на заявление Авакова о Крыме
24 октября 2020, 12:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что сторонники Майдана на Украине сделали все, чтобы Крым и Донбасс не хотели быть частью страны образца 2014 года.
По его словам, эмиссары «всей этой майданная шайка, в которой состоял в том числе и Аваков», пытались запугивать крымчан в надежде привести к подчинению киевской хунте.
«Это они рыскали по всей Украине в поисках того, что еще можно забрать у людей из окружения Януковича. И я рад этому, ведь в противном случае, когда крымчане возмутились, то эти, скажем прямо, государственные преступники могли дать команду на открытие огня. Но они были заняты дележом награбленного. А когда все поделили, оказалось, что Крыма уже и нет в составе их личной Украины», – сказал Бальбек.
Ранее экс-депутат Рады назвал возможный срок установления диктатуры Авакова на Украине.
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