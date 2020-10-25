Путин отказался комментировать заявление Трампа о деньгах Байдена «из России»

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25 октября 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин отказался комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что кандидат на пост главы Соединенных Штатов Джо Байден получал деньги от России.

Владимир Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывание Дональда Трампа, кратко заявил: "Без комментариев".

Напомним, действующий американский лидер в рамках дебатов со своим соперником на предстоящих выборах Джо Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от РФ через президента Путина. Трамп утверждал, что речь идет 3,5 миллиона долларов. Байден в свою очередь отметил, что не получил от других государств ни пенни.