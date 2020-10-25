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Пандемия усугубила торговлю детьми в Индии

, 14:06 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Пандемия усугубила торговлю детьми в Индии
фото: pixabay.com

В Индии увеличилось количество случаев продажи детей. Причиной стал коронавирус. Об этом рассказал телеканал CNN.

Пандемия спровоцировала рост случаев продажи детей в Индии. Из-за кризиса, который разразился в результате коронавируса, в семьях уменьшились доходы. Этим воспользовались работорговцы.

«Дети никогда не сталкивались с таким кризисом», — заявил лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьярти, чья организация Bachpan Bachao Andolan занимается защитой детей: «Это не просто кризис здравоохранения или экономический кризис. Это кризис справедливости, человечности, детства, будущего целого поколения».

Торговля детьми стала большой проблемой для Индии. В последние годы власти ужесточили закон о детском труде. Поначалу он работал. Но потом наступил кризис.

В марте в Индии начали вводить строжайшие ограничения. Школы и офисы закрылись. Миллионы детей были лишены обедов, которые они получали в школе. Родители потеряли работу. Местные активисты рассказывают, что этим воспользовались работорговцы. Они приходят в отчаявшиеся семьи и уговаривают продать детей.

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