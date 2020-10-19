В Индии коронавирусом может заразиться половина страны

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19 октября 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Индия в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Avishek Das

Количество заразившихся коронавирусом в Индии может составить около 650 миллионов человек. С таким прогнозом выступают местные эксперты. В этой стране проживает 1,3 миллиарда человек. Если пророчество сбудется, то к концу пандемии там заразится половина страны.

По меньшей мере, половина из 1,3 млрд человек населения Индии, вероятно, подвергнутся заражению. Это один из прогнозов, с которым выступил представитель комитета федерального правительства Маниндра Агравал. Он работает в Индийском технологическом институте в Канпуре.

«Наша математическая модель оценивает, что в настоящее время инфицировано около 30% населения, и к февралю это число может вырасти до 50%», — заявил Маниндра Агравал.

Сейчас Индия является лидером планеты по количеству новых диагнозов. Сейчас их количество снизилось о 60 — 70 тысяч человек. Пару недель назад этот показатель находился на уровне 90 тысяч.