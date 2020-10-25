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В Гяндже прошел молебен в память о погибшем российском подростке

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Гяндже прошел молебен в память о погибшем российском подростке
свеча, pixabay.com

В воскресенье, 25 октября, в православной церкви Александра Невского в азербайджанском городе Гянджа прошла заупокойная лития в память о 13-летнем россиянине, погибшем в результате ракетного удара.

Подросток, получивший ранение при ударе по Гяндже 17 октября, скончался, не приходя в сознание, через неделю.

В траурной церемонии приняли участие родственники умершего, его близкие друзья и классная руководительница. Кроме того, на заупокойной литии присутствовали глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, а также замруководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова.

Отец Варфоломей, отслуживший молебен, выразил соболезнования родным мальчика.

ЕТ

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