В Гяндже прошел молебен в память о погибшем российском подростке
25 октября 2020, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В воскресенье, 25 октября, в православной церкви Александра Невского в азербайджанском городе Гянджа прошла заупокойная лития в память о 13-летнем россиянине, погибшем в результате ракетного удара.
Подросток, получивший ранение при ударе по Гяндже 17 октября, скончался, не приходя в сознание, через неделю.
В траурной церемонии приняли участие родственники умершего, его близкие друзья и классная руководительница. Кроме того, на заупокойной литии присутствовали глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, а также замруководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова.
Отец Варфоломей, отслуживший молебен, выразил соболезнования родным мальчика.
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