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Генпрокуратура Армении заявила о получении доказательств участия спецназа Турции в боях в Карабахе

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Генпрокуратура Армении заявила о получении доказательств участия спецназа Турции в боях в Карабахе
конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Генпрокуратура Армении заявила, что располагает доказательствами того, что многочисленные военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции приняли участие в боевых действиях в Карабахе.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в рамках расследуемого уголовного дела о развязывании войны Азербайджаном против Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Генеральная прокуратура получила фактические доказательства того, что с августа 2020 года многие военные подразделений спецназа ВС Турции обучали азербайджанскую армию.

Кроме того, военнослужащие якобы принимали участие в боевых действиях.

ЕТ

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