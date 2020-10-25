Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Афганистане убит лидер «Аль-Каиды»

Аль-Каида - запрещенная в РФ террористическая организация

, 12:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: NDS

В Афганистане убит лидер «Аль-Каиды»
Абу Мухсин аль-Масри на фото NDS

Спецслужбы Афганистана заявили о ликвидации старшего лидера «Аль-Каиды», запрещенной в РФ террористической организации.

Он был одним из самых разыскиваемых преступников. Спецслужбы США обвиняли Абу Мухсин аль-Масри в предоставлении материальной поддержки и ресурсов для иностранной террористической организации. Еще одним обвинением стала организация убийства граждан.

«В результате операции спецподразделения NDS в провинции Газни был убит ключевой член «Аль-Каиды» на индийском субконтиненте Абу Мухсен Аль-Масри», — заявляет национальное управление безопасности Афганистана: «Силы безопасности убили старшего лидера «Аль-Каиды».

В террористической организации Аль-Масри считался вторым командиром. В Афганистане скрываются сотни боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида». Соединенные Штаты охотятся на них. Периодически американские спецслужбы отчитываются о ликвидации крупных командиров боевиков.

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью