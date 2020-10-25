В Афганистане убит лидер «Аль-Каиды»

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25 октября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: NDS

Абу Мухсин аль-Масри на фото NDS

Спецслужбы Афганистана заявили о ликвидации старшего лидера «Аль-Каиды», запрещенной в РФ террористической организации.

Он был одним из самых разыскиваемых преступников. Спецслужбы США обвиняли Абу Мухсин аль-Масри в предоставлении материальной поддержки и ресурсов для иностранной террористической организации. Еще одним обвинением стала организация убийства граждан.

«В результате операции спецподразделения NDS в провинции Газни был убит ключевой член «Аль-Каиды» на индийском субконтиненте Абу Мухсен Аль-Масри», — заявляет национальное управление безопасности Афганистана: «Силы безопасности убили старшего лидера «Аль-Каиды».

В террористической организации Аль-Масри считался вторым командиром. В Афганистане скрываются сотни боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида». Соединенные Штаты охотятся на них. Периодически американские спецслужбы отчитываются о ликвидации крупных командиров боевиков.