Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хамза бен Ладен, сын основателя террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, был убит в результате американской операции.

"Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды"* и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - говорится в заявлении американского президента.

По его словам, потеря Хамзы бен Ладена подорвет важные тактические действия запрещенной террористической группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с различными террористическими группировками.