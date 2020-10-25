Премьер Британии откладывает Brexit из-за выборов в США

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25 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley/ Parsons Media

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза откладывается. Глава лондонского кабмина Борис Джонсон ждет результатов выборов в Соединенных Штатах. Об этом поговаривают в Европе.

Премьер-министр Великобритании ждет результатов выборов в США. Только тогда он примет финальное решение о Brexit. Такое мнение циркулирует в среде высокопоставленных чиновников в европейских правительствах.

«Иван Роджерс, который был постоянным представителем Великобритании в Брюсселе с 2013 по 2017 год, сказал, что мнение, разделяемое министрами и официальными лицами, с которыми он разговаривал в последние недели в нескольких европейских столицах, заключается в том, что Джонсон выжидает своего часа», — пишет британская the Guardian: «и гораздо более вероятно, что он не выберет сделку, если его друг и сторонник Brexit Дональд Трамп одержит верх над демократическим претендентом Джо Байденом».

Выход Великобритании из состава Евросоюза пока еще не состоялся. Страна живет в переходном периоде. Лондон договаривается с ЕС об условиях разрыва. На европейских площадках проходят жаркие дискуссии, в котором британские власти и правительства стран, входящи в состав ЕС, выторговывают друг у друга более выгодные условия дальнейшего сотрудничества в условиях раздельного существования.