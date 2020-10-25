Обама считает, что ответственность за рост числа заражений COVID-19 в США лежит на Трампе
25 октября 2020, 10:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший президент США Барак Обама в минувшую субботу возложил вину за рекордно высокие показатели заражения коронавирусом нового типа в стране на действующего американского лидера Дональда Трампа.
В рамках выступления на митинге в поддержку кандидата на пост президента США Джо Байдена в штате Флорида Барак Обама напомнил, что пандемия COVID-19 длится уже восемь месяцев, а в Штатах фиксируются рекордные показатели заражения.
Экс-президент призвал американцев не ожидать, что глава страны Дональд Трамп вдруг начнет их защищать, поскольку он "не в состоянии принять меры" даже для собственной защиты (ранее политик переболел коронавирусом). Обама также заметил, что на этой неделе президент жаловался, что ему пришлось выйти на работу из-за пандемии. По мнению бывшего американского лидера, если бы Трамп "работал с самого ее начала", то сейчас дела в США обстояли бы значительно лучше.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.