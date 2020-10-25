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Обама считает, что ответственность за рост числа заражений COVID-19 в США лежит на Трампе

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Обама считает, что ответственность за рост числа заражений COVID-19 в США лежит на Трампе
экс-президент США Барак Обама, Chuck Kennedy/Keystone Press Agency

Бывший президент США Барак Обама в минувшую субботу возложил вину за рекордно высокие показатели заражения коронавирусом нового типа в стране на действующего американского лидера Дональда Трампа.

В рамках выступления на митинге в поддержку кандидата на пост президента США Джо Байдена в штате Флорида Барак Обама напомнил, что пандемия COVID-19 длится уже восемь месяцев, а в Штатах фиксируются рекордные показатели заражения.

Экс-президент призвал американцев не ожидать, что глава страны Дональд Трамп вдруг начнет их защищать, поскольку он "не в состоянии принять меры" даже для собственной защиты (ранее политик переболел коронавирусом). Обама также заметил, что на этой неделе президент жаловался, что ему пришлось выйти на работу из-за пандемии. По мнению бывшего американского лидера, если бы Трамп "работал с самого ее начала", то сейчас дела в США обстояли бы значительно лучше.

ЕТ

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