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23 октября 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

На прошедших дебатах в США между кандидатами в президенты действующий президент вёл себя корректно, не перебивал своего соперника. Таким образом он больше соответствовал представлению американцев о президенте. Ранее американские политологи сравнивали стиль Трампа со стилем лидера ЛДПР Владимира Жириновского. К тому же, по новой тактике штаба Трампа, если Байдена не перебивать, то он сам быстро собьётся и начнёт плести несуразицу.



Трамп уделил больше внимания наиболее выигрышным вопросам. Однако всё-таки несколько раз задел интересы тех штатов, в которых он имеет малую поддержку. Байден к дебатам был готов и вёл себя несколько агрессивнее, чем соперник. При этом отличие Трампа от Байдена заключается в том, что президент очень быстро соображает и умеет связывать разные темы. Он весьма объективно высказался относительно реформы здравоохранения в стране, осознавая, что это непопулярная тема в США. Трамп прекрасно понимает, что тема коронавируса негативно влияет на его рейтинг.



Тем не менее, итоги дебатов показали большее преимущество Байдена. И Трампу будет сложно отыграть голоса за несколько дней до выборов. Во всяком случае, в истории предвыборных кампаний США такого ещё не было. Каждая битва, сыгранная с Байденом в ничью – это победа Байдена.



