Умер глава Samsung Ли Гон Хи

25 октября 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Рёнхап
В воскресенье, 25 октября, на 79-м году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. Бизнесмен умер в больнице Samsung в Сеуле.
В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над компанией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну. Также у главы корпорации остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён.
Однако точная причина смерти не сообщается.
Ли Гон Хи родился в 1942 году. В 1987 году стал вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.
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