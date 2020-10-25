Умер глава Samsung Ли Гон Хи

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25 октября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рёнхап

флаги Samsung, Фото: Stefan Boness/Ipon, via www.imag/globallookpress.com

В воскресенье, 25 октября, на 79-м году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. Бизнесмен умер в больнице Samsung в Сеуле.

В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над компанией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну. Также у главы корпорации остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён.

Однако точная причина смерти не сообщается.

Ли Гон Хи родился в 1942 году. В 1987 году стал вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.

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