В Хабаровске под колесами автобуса погибла известная журналистка
24 октября 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Главный редактор «Восточно-Сибирской Правды» Александр Гимельштейн сообщил, что в Хабаровске автобус насмерть сбил известную иркутскую журналистку Наталью Мичурину. Инцидент произошел в пятницу, 23 октября, около 19.30.
Полицейские сообщили, что пассажирский автобус № 23 поворачивал на улицу Ленина с улицы Калинина, где Наталья шла по пешеходному переходу. Женщина попала под колеса транспортного средства и скончалась на месте. Очевидцы рассказали, что у неё сильно пострадала голова, опознать сразу не смогли, документов при себе у нее не было.
Также известно, что водитель является приезжим, ранее уже привлекался за ДТП.
Наталье было 47 дет, два года назад она переехала из Иркутска в Хабаровск.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с рейсовым автобусом.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.