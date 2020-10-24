В Хабаровске под колесами автобуса погибла известная журналистка

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24 октября 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Наталья Мичурина , фото: Facebook

Главный редактор «Восточно-Сибирской Правды» Александр Гимельштейн сообщил, что в Хабаровске автобус насмерть сбил известную иркутскую журналистку Наталью Мичурину. Инцидент произошел в пятницу, 23 октября, около 19.30.

Полицейские сообщили, что пассажирский автобус № 23 поворачивал на улицу Ленина с улицы Калинина, где Наталья шла по пешеходному переходу. Женщина попала под колеса транспортного средства и скончалась на месте. Очевидцы рассказали, что у неё сильно пострадала голова, опознать сразу не смогли, документов при себе у нее не было.

Также известно, что водитель является приезжим, ранее уже привлекался за ДТП.

Наталье было 47 дет, два года назад она переехала из Иркутска в Хабаровск.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с рейсовым автобусом.