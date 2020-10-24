В Новосибирской области погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с рейсовым автобусом

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24 октября 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: полицейская машина, Sergey Kovalev/Global Look Press

В субботу, 24 октября, на 129-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области столкнулись микроавтобус и рейсовый пассажирский автобус. Инцидент произошел в 10.30 (06.30 мск).

«52-летний водитель микроавтобуса Toyota, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом Томск – Барнаул», - пояснили в пресс-службе МВД.

В результате аварии погибли 9-летняя девочка, 4-летний мальчик, водитель и женщина, еще два пассажира микроавтобуса госпитализированы в тяжёлом состоянии. В рейсовом автобусе никто не пострадал.

«Пострадавших двое из микроавтобуса, пострадавшие очень тяжелые, они доставлены в больницу. Людей [из рейсового автобуса] сразу пересадили на другой автобус и отправили, пассажиров никого на месте аварии нет», - уточнил глава Болотнинского района Виктор Франк.

На место происшествия выехали начальник ГУ МВД России по Новосибирской области и начальник регионального управления ГИБДД. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии с машиной каршеринга на севере Москвы.