Два человека погибли в аварии с машиной каршеринга на севере Москвы

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24 октября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ

Фото: инспекторы ДПС, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

На севере Москвы машина каршеринга на высокой скорости врезалась в забор. Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 октября, на улице Пасечная.

В источнике говорится, что автомобиль мчался на скорости около 180 километров в час. Однако в какой-то момент водитель не справился с управлением транспортного средства и влетел в ограждение жилого дома. В результате происшествия погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина, еще один пассажир не пострадал. Водитель госпитализирован, он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Кашинском районе Тверской области автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.