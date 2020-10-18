В Тверской области произошла авария из-за кота

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18 октября 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: afanasy.biz

кот, фото: pixabay.com

В воскресенье, 18 октября, на дороге «Калязин - Кашин - Горицы – Кушалино» в Кашинском районе Тверской области автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Причиной аварии стал выбежавший на дорогу кот.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель не справился с управлением, поскольку пытался объехать внезапно выскочившего на дорогу кота. В результате ДТП пострадали находившиеся в машине люди. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они отделались легкими травмами.

Собеседник отметил, что признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе в Москве погиб водитель, который вышел из сломавшегося транспортного средства.