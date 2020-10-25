Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов
25 октября 2020, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».
«Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», - пояснила она в ходе киевского форума по безопасности.
Рудик отметила, что Киев может запросто «насчитать» компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать из этого - настоящее преступление. По ее словам, пока неизвестно, сколько нужно требовать – «пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов».
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, как «победить» Россию.
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