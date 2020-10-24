Посольство США в Азербайджане предупредило: в Баку планируются теракты
24 октября 2020, 22:25[ «Аргументы Недели» ]
Посольство США в Азербайджане предупредило американцев и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.
Теракты возможны в разных отелях Баку, называется JW Marriott Absheron, а также в "других местах" столицы Азербайджана. "Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", – говорится в распространенном пресс-релизе.
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