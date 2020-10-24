Посольство США в Азербайджане предупредило: в Баку планируются теракты

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24 октября 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Баку, фото: pixabay.com

Посольство США в Азербайджане предупредило американцев и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.

Теракты возможны в разных отелях Баку, называется JW Marriott Absheron, а также в "других местах" столицы Азербайджана.

"Посольство США в Баку получило заслуживающие доверия сообщения о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев в Баку", – говорится в распространенном пресс-релизе.

Граждан США, находящихся в Белоруссии, призвали срочно запастись едой.