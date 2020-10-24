В Брюсселе усиливают ограничения из-за ситуации с коронавирусом
24 октября 2020, 18:43[ «Аргументы Недели» ]
Власти Брюсселя из-за ситуации с коронавируса решили закрыть с 26 октября все фитнес-центры, бассейны и культурные объекты, продлевается действие комендантского часа.
Об этом сообщил сегодня председатель правительства Брюсселя Руди Верворт по итогам экстренного заседания властей, сообщает RT. Вновь введена норма обязательного ношения масок повсюду в городе в любое время суток. Комендантский час на территории Брюсселя устанавливается с 22:00 до 06:00.
Штраф за несоблюдение этих мер для частных лиц остается на уровне €250.
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