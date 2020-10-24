Компартия Молдавии потребовала закрыть военно-биологические лаборатории США
24 октября 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]
Своим заявлением молдавские коммунисты поддержали единомышленников из Грузии и Казахстана, где уже активно собирают подписи против распространения Пентагоном биологического оружия.
Коммунисты не исключили существование подобной базы и в Молдавии, напомнив, что основной закон страны запрещает размещение иностранных военных объектов. «Пришло время сорвать с этой темы, ставшей для молдавских властей фигурой умолчания, завесу секретности», — говорится в заявлении партии. Требования отправлены в службу информации и безопасности страны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.