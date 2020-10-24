Компартия Молдавии потребовала закрыть военно-биологические лаборатории США

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24 октября 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, фото: pixabay.com

Своим заявлением молдавские коммунисты поддержали единомышленников из Грузии и Казахстана, где уже активно собирают подписи против распространения Пентагоном биологического оружия.

Коммунисты не исключили существование подобной базы и в Молдавии, напомнив, что основной закон страны запрещает размещение иностранных военных объектов. «Пришло время сорвать с этой темы, ставшей для молдавских властей фигурой умолчания, завесу секретности», — говорится в заявлении партии. Требования отправлены в службу информации и безопасности страны.

Около 1,5 тысяч американских биологических лабораторий функционируют по всему миру. Постпред России сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах в биолабораториях США в Грузии и на Украине.