Кипрский митрополит покинул литургию после признания автокефалии Православной церкви Украины

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24 октября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

церковь, фото: pixabay.com

Члены синода Кипрской православной церкви не знали о решении предстоятеля церкви архиепископа Хризостома признать раскольническую православную церковь Украины (ПЦУ). Митрополит Лимасольский покинул из-за этого литургию.

На синодальной божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатиссы во время рукоположения нового епископа Арсиноиса Пагратиса архиепископ Хризостом впервые упомянул Епифания как предстоятеля украинской церкви, что вызвало реакцию среди членов священного Синода, которые не были заранее информированы об этом. Никогда до этого имя Епифания предстоятелем церкви острова не упоминалось.

Хризостом Кипрский заявил, что «пошел против определенных людей», но уверен, что должен был это сделать.

Зампред синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ протоиерей Николай Балашов заявил, что синод Русской православной церкви отреагирует на поминовение кипрским предстоятелем главы неканонической ПЦУ.