Американские аналитики назвали главное оружие НАТО против России

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24 октября 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RAND

F-35, фото: сайт Минобороны США

Стратегический аналитический центр RAND представил доклад, в котором назвал «единственный самолет», который сможет противостоять России в случае возможной войны в Европе.

«Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения F-35», - пишет автор.

Аналитики считают, что в ходе боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта». В центре отметили, что страны альянса, подписавшие контракт на поставку истребителей, должны совершенствовать свои воздушные силы, чтобы в будущем проводить совместные операции.