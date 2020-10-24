Американские аналитики назвали главное оружие НАТО против России
24 октября 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: RAND
Стратегический аналитический центр RAND представил доклад, в котором назвал «единственный самолет», который сможет противостоять России в случае возможной войны в Европе.
«Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения F-35», - пишет автор.
Аналитики считают, что в ходе боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта». В центре отметили, что страны альянса, подписавшие контракт на поставку истребителей, должны совершенствовать свои воздушные силы, чтобы в будущем проводить совместные операции.
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