Минобороны России озабочено участием Германии в учениях НАТО, связанных с отработкой применения ядерного оружия

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23 октября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военный атташе при посольстве Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему была доведена позиция Москвы связи немецких Вооруженных сил в учениях НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») и Resilient Guard («Стойкий страж»), на которых отрабатывается применение элементов американского тактического ядерного оружия. Сообщает ДИМК МО РФ.

Российское военное ведомство разместило на своем сайте сообщение о том, что « 23 октября 2020 г. в Минобороны России был приглашен Атташе по вопросам обороны при Посольстве Германии в Москве. Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО "Steadfast Noon" и "Resilient Guard", в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия».



Военному атташе заявлено, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран - членов НАТО, к которым принадлежит ФРГ, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили в ведомстве. «Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», - говорится в сообщении.