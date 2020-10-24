В Дании запретили собираться большими группами и продавать алкоголь после 22 часов

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24 октября 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Власти Дании приняли решение ужесточить лимит на собрания в группах с 50 до 10 человек, а также запретить продажу алкоголя после 22:00.

Это связано с ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Ограничение на число участников собраний будет действовать по меньшей мере в течение месяца, а запрет на продажу алкоголя после 22:00 – до 2 января.

Кроме этого, датчан обязали ходить в масках во всех закрытых общественных местах. Суточный рекорд подтвержденных случаев заражения коронавирусом составил 859 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал французов смириться и жить с коронавирусом до лета.