Макрон призвал французов смириться и жить с коронавирусом до лета
23 октября 2020, 22:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: regnum.ru
Жителям Франции нужно смириться с мыслью о том, что им придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Французский лидер призвал жителей «сыграть свою роль в борьбе с распространением коронавируса», добавив, что «вопрос заключается скорее в том, как пережить этот период».
«В фазе, в которой находимся сейчас мы, учитывая то, сколько у нас регистрируется случаев заражения в день, у нас нет другого выхода, кроме как по максимуму сократить нашу социальную жизнь», — заявил Макрон.
Ранее сообщалось, что заболевших коронавирусом во Франции уже более миллиона.
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