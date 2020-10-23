Макрон призвал французов смириться и жить с коронавирусом до лета

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23 октября 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: regnum.ru

Эммануэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Жителям Франции нужно смириться с мыслью о том, что им придется жить с коронавирусом минимум до следующего лета. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Французский лидер призвал жителей «сыграть свою роль в борьбе с распространением коронавируса», добавив, что «вопрос заключается скорее в том, как пережить этот период».

«В фазе, в которой находимся сейчас мы, учитывая то, сколько у нас регистрируется случаев заражения в день, у нас нет другого выхода, кроме как по максимуму сократить нашу социальную жизнь», — заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что заболевших коронавирусом во Франции уже более миллиона.