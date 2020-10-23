Два миллиарда за закрытие. Коронавирус «знатно» разоряет Францию

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23 октября 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Заболевших коронавирусом во Франции уже более миллиона. На сегодня точное число инфицированных составляет 1 042 125. По официальным данным Яндекс статистики, выздоровевших не так уж и много, и их число не достигает даже 200 000 (112 847). За всю пандемию умерло уже 34 238 пациентов.

В основном это пожилые люди, инвалиды, онкобольные и те, у кого слабый иммунитет. В сутки выявляется более 40 000 заболевших. Из-за серьёзной ситуации, ввиду наступления второй волны пандемии, власти идут на крайние мере – введение комендантского часа в нескольких регионах страны. Макрон заявил, что столь быстрое распространение вируса вызывает много беспокойства. Именно поэтому и были приняты подобные решения.



Более 56 департаментов Франции будут находиться под строгим надзором в течение шести недель. Об этом недавно сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Он также добавил, что эта «реформа» обойдётся стране в 2 миллиарда евро. Экономические показатели могут восстановиться уже к 2022 году, если всё пойдёт по плану, и если коронавирус всё-таки остановит своё влияние в Европе. Было также сказано, что французам не о чем волноваться, так как правительство всегда на стороне своего народа.