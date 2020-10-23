Лавров заявил, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло
23 октября 2020, 22:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.
Лавров отметил, что в РФ с обеспокоенностью следили за развитием обстановки, и «с удовлетворением отмечают, что на данный момент она входит в спокойное русло».
«Надеемся, что мы продолжим конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране.
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