Лавров заявил, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло

Аргументы Недели → В мире 13+

23 октября 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Сергей Лавров. Фото: сайт МИД РФ

Обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

Лавров отметил, что в РФ с обеспокоенностью следили за развитием обстановки, и «с удовлетворением отмечают, что на данный момент она входит в спокойное русло».

«Надеемся, что мы продолжим конструктивное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках наших интеграционных объединений в духе преемственности, которая всегда отличала наши взаимоотношения независимо от событий в той или иной стране», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Киргизии заявил о непримиримой борьбе с коррупцией в стране.