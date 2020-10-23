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В украинском городе Коломыя больных коронавирусом лечат медсестры и санитарки

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В украинском городе Коломыя больных коронавирусом лечат медсестры и санитарки
Фото: сайт Минздрава РФ

В небольшом городе Коломыя в Ивано-Франковской области Украины коронавирусом заболели все врачи местной инфекционной больницы.

Мэр города Игорь Слюзар рассказал, что пациенты остались на попечении среднего и младшего медицинского персонала, поскольку с коронавирусной инфекцией слегли все 17 докторов, среди которых и главврач больницы.

Слюзар подчеркнул, что в настоящее время в больнице лежат 21 больной с подтвержденным коронавирусом и еще 24 – под подозрением.

Ранее сообщалось, что 23 октября на Украине антирекорд по коронавирусу обновился второй день подряд.

ДВа

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