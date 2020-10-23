В украинском городе Коломыя больных коронавирусом лечат медсестры и санитарки
23 октября 2020, 20:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В небольшом городе Коломыя в Ивано-Франковской области Украины коронавирусом заболели все врачи местной инфекционной больницы.
Мэр города Игорь Слюзар рассказал, что пациенты остались на попечении среднего и младшего медицинского персонала, поскольку с коронавирусной инфекцией слегли все 17 докторов, среди которых и главврач больницы.
Слюзар подчеркнул, что в настоящее время в больнице лежат 21 больной с подтвержденным коронавирусом и еще 24 – под подозрением.
Ранее сообщалось, что 23 октября на Украине антирекорд по коронавирусу обновился второй день подряд.
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