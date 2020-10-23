Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» пересены из-за коронавируса

, 18:31 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» пересены из-за коронавируса
Том Круз в фильме "Миссия невыполнима" на скриншоте youtube-видео

Коронавирус стал причиной приостановки съемок фильма «Миссия невыполнима». Говорят, заразились члены съемочной группы.

Продюсерская компания не назвала причину переноса съемочного процесса. О том, что коронавирус был диагностирован у кого-то из съемочной группы, сообщили итальянские СМИ.

«Сотне статистам сообщили, что среди американцев есть подозрения на заболевание Covid-19», — сообщили журналисты: «В результате съемки будут перенесены на более поздний срок».

Съемки фильма «Миссия невыполнима—7» начались в начале октября в Италии. К венецианскому эпизоду режиссер приступил на минувшей неделе. Но уже в пятницу стало известно о переносе съемочного процесса.

Армия

Минобороны России озабочено участием Германии в учениях НАТО, связанных с отработкой применения ядерного оружия

Минобороны России озабочено участием Германии в учениях НАТО, связанных с отработкой применения ядерного оружия

Военный атташе при посольстве Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему была доведена позиция Москвы связи немецких Вооруженных сил в учениях НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») и Resilient Guard («Стойкий страж»), на которых отрабатывается применение элементов американского тактического ядерного оружия.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью