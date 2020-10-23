Тихановская: новые выборы должны быть назначены до конца года
23 октября 2020, 18:27[ «Аргументы Недели» ]
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.
Такое заявление Тихановская сделала, когда посетила Данию с рабочим визитом. Одним из вопросов обсуждения с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ была помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.
Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Йеппе Кофодом, который сообщил, что Дания создает Фонд новой демократии для поддержки гражданского общества – в том числе и в Белоруссии.
Также прошла встреча Тихановской с премьером Дании Метте Фредериксен. Тихановская на ней отметила, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и начать обсуждение пакетов реформ, которые помогут его реализовать.
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