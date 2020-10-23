"Ультиматум" Тихановской уже ничего не значит

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23 октября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

Остается три дня до окончания ультиматума (так называемый "Народный ультиматум"), выдвинутого Тихановской в адрес Лукашенко. Требования ультиматума - освобождение политзаключенных, прекращение насилия и отставка Лукашенко. В случае невыполнения требований Тихановкая предупредила о перекрытии дорог, всеобщей забастовке и "обвал продаж" в государственных магазинах.

Говоря откровенно, ультиматум не выглядит серьезным, соответственно отношение к нему тоже вполне симметричное. У Тихановской нет ресурса, с помощью которого она способна выполнить угрозы. А если угроза не подкреплена возможностью, то лучше ее не озвучивать.

Подобная тактика сработала в Гонконге. Протестующие выдвинули пять требований (причем два добавились в ходе протестов) и продолжали протесты даже когда власти были вынуждены начать выполнять эти требования. Заявление протестующих выглядело вполне однозначно - либо протесты, либо выполнение всех без исключения требований. До событий, связанных с коронавирусом, протест в Гонконге сумел добиться выполнения трех требований, одно из которых - отмена того самого закона, который и стал причиной выхода на улицу.

В Белоруссии повторить опыт Гонконга не удалось

Да и, скорее всего, это было невозможно. Гонконгцы сумели добиться выполнения требований только беспрерывными трехмесячными действиями по всей территории города-анклава. Фактически власти были взяты измором. Ненасильственный протест - процесс долгий и сложный в реализации.

Белорусам удалось в полной мере только одно: делегитимизировать результаты выборов. Однако всё остальное осталось за рамками возможного. Основу гонконгского протеста составили студенты, обладающие корпоративными структурами и налаженной системой взаимоотношений и связи. В Белоруссии не было ничего, поэтому протесты проходят в формате флеш-мобов, причем развиваются они именно в этом направлении, становясь тематическими - есть специальный день для женщин, день для пенсионеров, проводятся специализированные акции - но это именно флеш-мобы. Праздник непослушания и только.

В такой ситуации переломить тенденцию и перевести флеш-мобы именно в протесты - это как раз выдвинутый Тихановской ультиматум. Но он не подкреплен ни структурно, ни ресурсно, а потому вряд ли у него получится даже обозначить исполнение угроз.

Идеологически белорусские протесты - вполне классическая попытка мелкобуржуазной революции

И как любая мелкобуржуазная революция, она завершится поражением, но ее результатами воспользуются крупные олигархические группировки в своей собственной внутривидовой борьбе. По сути, протест уже перехвачен: свою роль - делегитимизировать президентские полномочия Лукашенко он выполнил, теперь судьбу Лукашенко решают не на улице, а в менее публичном пространстве. Точнее, она уже решена, идет лишь торговля за отступные.

Это совершенно не означает, что сценарий происходящего пишется в Москве. Далеко не всем высшим сановникам в Белоруссии "после Лукашенко" улыбается идти "под Путина". Европейский вектор никто не отменял, да и Китай в белорусских событиях может внезапно проявиться. Однако в любом случае: что будет происходить, будут решать не протестующие - их роль отыграна. У них был шанс. Не очень большой, но был. На короткое время. Главная проблема любых ненасильственных протестов - сложность в поддержании их уровня с постепенным наращиванием. Чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать, - как говорила кэрроловской Алисе Королева. Белорусы выдержали такой ритм примерно две-три недели, которые и решили судьбу Лукашенко, но не решили вопрос о власти самих протестующих. А значит - теперь его решать будут совсем другие. И в других местах.

"Ультиматум" Тихановской в таком случае уже ничего не значит. Все, что удалось с его помощью сделать - это создать соответствующую страничку в Википедии. Для истории.