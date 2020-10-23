В FEMA объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ

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23 октября 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Авента-М, фото: соцсети

Российские аппараты ИВЛ, поставленные в Соединенные Штаты, были уничтожены потому, что у них не было необходимой сертификации, сообщили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии коронавируса, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Это касается и аппаратов, которые произведены в Штатах, и тех, которые поставляются извне. У российских моделей этих разрешений не было, отметили в ведомстве. При этом весной сообщалось, что аппараты "Авента-М" вызвали пожары в России. Поэтому из-за предосторожности оборудование было уничтожено в июле.

В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ.