В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

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20 октября 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт органов исполнительной власти РА

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Аппараты ИВЛ, стоимость 5,6 млн долларов были поставлены Россией для помощи США в борьбе с коронавирусом 1 апреля и распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси.

Сообщается, что медоборудование никогда не использовалось, поскольку российские аппараты «Авента-М» нуждаются в адаптерах для подключения к американским электросетям, но в американских больницах адаптеров не оказалось.

Кроме того, привезенные в Штаты аппараты ИВЛ были произведены российской компанией, до этого попавшей под санкции США.

Ранее сообщалось, что Великобритания выделит 30 миллионов фунтов стерлингов на испытания вакцины.