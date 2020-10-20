В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

20 октября 2020, 17:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Аппараты ИВЛ, стоимость 5,6 млн долларов были поставлены Россией для помощи США в борьбе с коронавирусом 1 апреля и распределены между больницами Нью-Йорка и штата Нью-Джерси.
Сообщается, что медоборудование никогда не использовалось, поскольку российские аппараты «Авента-М» нуждаются в адаптерах для подключения к американским электросетям, но в американских больницах адаптеров не оказалось.
Кроме того, привезенные в Штаты аппараты ИВЛ были произведены российской компанией, до этого попавшей под санкции США.
Ранее сообщалось, что Великобритания выделит 30 миллионов фунтов стерлингов на испытания вакцины.
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