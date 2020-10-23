Лукашенко назвал сыр антиковидным средством

Аргументы Недели → В мире 13+

23 октября 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Средством против коронавируса является сыр. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Сыры – это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали», – обратился белорусский лидер к журналистам, ожидавшим его в павильоне с выставкой продукции одного из местных сыродельных комбинатов.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что в стране есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии контролируемой.