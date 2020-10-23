Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии контролируемой

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23 октября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране контролируемой. Это передает в пятницу госагентство Белта.

Глава государства подчеркнул, что в стране есть необходимый опыт, медикаменты, выстроена система лечения разных уровней. Лукашенко напомнил о важности поддержания здорового образа жизни, что в случае заражения коронавирусной инфекцией способствует более легкому или вообще бессимптомному протеканию болезни.

Вместе с тем он призвал поберечься, особенно тех, кто входит в группы риска, соблюдая все необходимые меры предосторожности в общественных местах.

Ранее сообщалось: вирусолог Альтштейн считает, что Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в начале ноября.