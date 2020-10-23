Вирусолог Альтштейн считает, что Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в начале ноября
23 октября 2020, 12:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в пятницу, 23 октября, заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели – в начале ноября.
Альтштейн выразил уверенность в том, что ситуация с распространением COVID-19 постепенно стабилизируется. Вирусолог отметил, что зимой плато может опуститься до 10 тысяч случаев заражения в сутки и этот показатель сохранится надолго. По мнению эксперта, высокое плато в холодное время года связано с тем, что у людей снижается иммунитет.
Анатолий Альтштейн также заявил, что не следует ожидать, что Новый год россияне смогут встретить без коронавируса. "Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться", – подчеркнул вирусолог.
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