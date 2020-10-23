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Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу временно приостановлен

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу временно приостановлен
Виктор Лисицын/Global Look Press

Транзит нефти по нефтепроводу "Мозырь - Брест" приостановлен из-за технических проблем в Польше, поступающая с территории России нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь".

По словам пресс-секретаря "Белнефтехима" Александра Тищенко, после появлений технических неполадок Варшава направила белорусскому концерну просьбу о приостановке нефтяного транзита. Оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению необходимых объемов транспортировки нефти.

Ранее Международное энергетическое агентство оценило последствия нефтяного кризиса.

НС

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