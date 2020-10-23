Депутат Рады Волошин: Россия может начать превентивную войну против Украины, чтобы помешать размещению в стране баз НАТО

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23 октября 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может начать превентивную войну против Украины, чтобы помешать созданию баз НАТО на территории соседней страны. С соответствующим прогнозом выступил Олег Волошин, депутат Верховной Рады.

Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» парламентарий, ракета, стартовавшая из-под Харькова, долетит до Москвы быстрее, чем ракета, запущенная с территории Польши или Германии. По словам Волошина, РФ может начать масштабную превентивную войну против Украины, чтобы предотвратить размещение там западных объектов, угрожающих национальной безопасности.

Ранее сегодня сообщалось, что Петр Порошенко, экс-глава Украины, поведал, как «победить» Россию.