Мэра французского города Брон угрожают обезглавить за борьбу с преступностью
23 октября 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNews
Мэра французского города Брон Жереми Брео угрожают обезглавить. Градоначальник заявил, что его борьба с преступностью мешает некоторым злоумышленникам, но отступать от своей деятельности он не намерен.
Накануне сразу в нескольких местах города Брон, расположенного на востоке Франции, появились надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео. Они возникли через неделю после того, как в пригороде Парижа был лишен головы учитель истории Самюэль Пати.
Градоначальник заявил, что первой его реакцией на угрозы стало сильное потрясение, однако теперь он не боится. Брео заметил, что за то время, которое он находится на посту мэра, численность полиции в Броне была увеличена на 70 процентов, кроме того, ведется серьезная борьба с оборотом запрещенных веществ. Чиновник убежден, что его деятельность мешает некоторым преступникам.
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