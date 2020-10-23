Замглавы МИД Сыромолотов призвал незамедлительно вывести иностранных боевиков из Карабаха
23 октября 2020, 14:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов провел встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном. Стороны подчеркнули необходимость вывода иностранных боевиков из Нагорного Карабаха.
В Министерстве иностранных дел России уточнили, что Сыромолотов и Тоганян в контексте продолжающейся эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта провели обмен мнениями.
Замглавы МИД РФ и посол Армении в Москве согласились с неприемлемостью переброски в регион боевиков незаконных вооруженных формирований из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки и подчеркнули необходимость незамедлительно вывести их оттуда.
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