Замглавы МИД Сыромолотов призвал незамедлительно вывести иностранных боевиков из Карабаха

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23 октября 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД России, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов провел встречу с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном. Стороны подчеркнули необходимость вывода иностранных боевиков из Нагорного Карабаха.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что Сыромолотов и Тоганян в контексте продолжающейся эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта провели обмен мнениями.

Замглавы МИД РФ и посол Армении в Москве согласились с неприемлемостью переброски в регион боевиков незаконных вооруженных формирований из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки и подчеркнули необходимость незамедлительно вывести их оттуда.