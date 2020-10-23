Алиев заявил, что Армения привлекла наемников для боев в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

23 октября 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nikkei

президент Азербайджана Ильхам Алиев, kremlin.ru/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку располагает информацией о том, что на стороне Армении в Нагорном Карабахе сражаются наемники – представители других национальностей.

Алиев утверждает, что привлечение армянской стороной наемников с Ближнего Востока – это не секрет. По словам азербайджанского лидера, данный факт признает премьер-министр Армении Никол Пашинян, который, однако, утверждает, что эти бойцы являются коренными армянами.

Ильхам Алиев отметил, что никто не знает, действительно ли речь идет о коренных армянах. Кроме того, даже если боец этнический армянин, но при этом гражданин другой страны, то это не означает, что он не наемник. Президент Азербайджана уверяет, что среди обезвреженных на поле боя людей есть, в частности, граждане Ливана и Канады. Также, по его словам, на стороне Армении сражаются граждане Франции, США, бывших советских республик и стран Ближнего Востока.