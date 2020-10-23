Алиев заявил, что Армения привлекла наемников для боев в Карабахе
23 октября 2020, 09:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nikkei
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку располагает информацией о том, что на стороне Армении в Нагорном Карабахе сражаются наемники – представители других национальностей.
Алиев утверждает, что привлечение армянской стороной наемников с Ближнего Востока – это не секрет. По словам азербайджанского лидера, данный факт признает премьер-министр Армении Никол Пашинян, который, однако, утверждает, что эти бойцы являются коренными армянами.
Ильхам Алиев отметил, что никто не знает, действительно ли речь идет о коренных армянах. Кроме того, даже если боец этнический армянин, но при этом гражданин другой страны, то это не означает, что он не наемник. Президент Азербайджана уверяет, что среди обезвреженных на поле боя людей есть, в частности, граждане Ливана и Канады. Также, по его словам, на стороне Армении сражаются граждане Франции, США, бывших советских республик и стран Ближнего Востока.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.