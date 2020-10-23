Армения заявила о погибшем в результате обстрела со стороны Азербайджана
23 октября 2020, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Армянский единый информационный центр утром в пятницу, 23 октября, заявил о кончине жителя страны, который 1 октября получил серьезное ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана.
Согласно последней информации центра, житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян 1968 года рождения скончался в ереванской больнице им. Микаеляна. Мужчина пострадал в результате артиллерийского обстрела с азербайджанской стороны.
Отмечается, что врачи ничем не смогли помочь пациенту – его ранение было слишком тяжелым.
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