Армения заявила о погибшем в результате обстрела со стороны Азербайджана

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23 октября 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

капельница, pixabay.com

Армянский единый информационный центр утром в пятницу, 23 октября, заявил о кончине жителя страны, который 1 октября получил серьезное ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Согласно последней информации центра, житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян 1968 года рождения скончался в ереванской больнице им. Микаеляна. Мужчина пострадал в результате артиллерийского обстрела с азербайджанской стороны.

Отмечается, что врачи ничем не смогли помочь пациенту – его ранение было слишком тяжелым.