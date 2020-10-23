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Армения заявила о погибшем в результате обстрела со стороны Азербайджана

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Армения заявила о погибшем в результате обстрела со стороны Азербайджана
капельница, pixabay.com

Армянский единый информационный центр утром в пятницу, 23 октября, заявил о кончине жителя страны, который 1 октября получил серьезное ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Согласно последней информации центра, житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян 1968 года рождения скончался в ереванской больнице им. Микаеляна. Мужчина пострадал в результате артиллерийского обстрела с азербайджанской стороны.

Отмечается, что врачи ничем не смогли помочь пациенту – его ранение было слишком тяжелым.

ЕТ

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