Армяне открыли артиллерийский огонь по военным целям на азербайджанской территории
22 октября 2020, 17:45[ «Аргументы Недели» ]
Армия обороны Нагорного Карабаха обстреляла военные объекты на территории Азербайджана. Видеоматериал 22 октября опубликовала пресс-служба Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Сообщил портал EADaily.
Ранее в четверг Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении « были выпущены баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов в направлении городов Габалы и Кюрдамира». Ереван незамедлительно и жестко ответил на обвинения Баку: «Заявление азербайджанской стороны о том, что Армения запустила баллистические ракеты в сторону Габалы и Кюрдамира, является абсолютной нелепостью и циничной ложью».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.