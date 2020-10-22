Армяне открыли артиллерийский огонь по военным целям на азербайджанской территории

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22 октября 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Армия обороны Нагорного Карабаха обстреляла военные объекты на территории Азербайджана. Видеоматериал 22 октября опубликовала пресс-служба Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Сообщил портал EADaily.

Ранее в четверг Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении « были выпущены баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов в направлении городов Габалы и Кюрдамира». Ереван незамедлительно и жестко ответил на обвинения Баку: «Заявление азербайджанской стороны о том, что Армения запустила баллистические ракеты в сторону Габалы и Кюрдамира, является абсолютной нелепостью и циничной ложью».