В США за сутки выявили более 71 тысячи случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории США зарегистрировали 71 тысячу новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники университета Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа в Штатах было зафиксировано рекордное с июля число случаев заболевания. До этого максимальное количество зараженных за сутки в стране было выявлено в середине лета – 77 тысяч.
Уточняется, что зарегистрирован 71 671 новый случай заражения и 856 летальных исходов. Накануне эти показатели составили 62 735 и 1 124 соответственно.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились более 8,4 миллиона американцев, скончались 223 059 пациентов, в выздоровели более 3,3 миллиона граждан США.
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