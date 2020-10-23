В США за сутки выявили более 71 тысячи случаев заражения COVID-19

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23 октября 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

скорая помощь в Нью-Йорке, John Lamparski/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории США зарегистрировали 71 тысячу новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, за прошедшие 24 часа в Штатах было зафиксировано рекордное с июля число случаев заболевания. До этого максимальное количество зараженных за сутки в стране было выявлено в середине лета – 77 тысяч.

Уточняется, что зарегистрирован 71 671 новый случай заражения и 856 летальных исходов. Накануне эти показатели составили 62 735 и 1 124 соответственно.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заразились более 8,4 миллиона американцев, скончались 223 059 пациентов, в выздоровели более 3,3 миллиона граждан США.