В Греции из-за распространения COVID-19 вводят обязательное ношение масок
23 октября 2020, 13:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: TourDom
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что с субботы в стране вводятся усиленные меры эпидемиологической безопасности во всех регионах с оранжевым и красным уровнем заражения COVID-19.
В настоящий момент к таким регионам относится большая часть страны, в частности, Афины, курортные районы и острова. На всей территории Греции станет обязательным ношение масок не только в закрытых помещениях, но и в барах и ресторанах, расположенных на свежем воздухе.
Кроме того, в районах с оранжевым и красным уровнями заражения вводится комендантский час с 00:30 до 05:00 утра.
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