В нескольких районах Греции из-за COVID-19 вводится комендантский час

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23 октября 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С субботы в так называемых "красных" и "оранжевых" зонах (регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией, в том числе - столичный регион Аттика) Греции вводится комендантский час с 00:30 до 05:00 по местному времени. Об этом в своем телеобращении к гражданам объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество поездок и вечерних собраний, которые способствуют передаче вируса, - отметил премьер. - Мы временно будем жить с меньшим удовольствием, но более здоровыми".

Кроме того, в этих зонах станет обязательным ношение маски, в том числе и вне закрытых помещений. "Маска - это вакцина до вакцины, - подчеркнул Мицотакис. - Если два гражданина носят ее правильно, а один инфицирован, вероятность передачи, когда они вместе, ничтожно мала".

Греция продолжает бить национальные рекорды по количеству зараженных. Сегодняшний день не стал исключением. За последние сутки заражение коронавирусом выявлено у 882 человек. Такой цифры не было в этой стране с самого начала пандемии. 15 человек скончались. Общее число инфицированных составляет 28216 человек. В палатах интенсивной терапии находится 90 пациентов.