Востоковед Тавровский считает, что слова Си Цзиньпина о «сокрушительном ударе» направлены в адрес США

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23 октября 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

председатель КНР Си Цзиньпин, Yan Yan/XinHua

Глава экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский заявил, что слова председателя КНР Си Цзиньпина о возможном "сокрушительном ударе" направлены в сторону США.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела страны и пытаться ее расколоть. В случае подобных действий Пекин готов нанести "сокрушительный удар".

Юрий Тавровский в беседе с Радио Sputnik назвал вышеуказанное заявление очень серьезным и заметил, что оно повышает градус военной напряженности в Восточной Азии. Востоковед отметил, что слова были произнесены в связи с 70-летием вступления китайской армии в войну на Корейском полуострове, которая велась между войсками Китая и Америки. Именно поэтому эксперт считает, что высказывание было направлено в адрес США.

Тавровский также обратил внимание на то, что в последнее время Штаты усиливают свою военную активность в морях, которые омывают китайские берега, а также оказывают военную помощь Тайваню. В частности, стране поставляются ракеты, которые могут поражать цели в глубине территории КНР. Не исключено, что власти Китая опасаются, что Америка способна пойти на серьезную военную авантюру и спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе, отметил востоковед.