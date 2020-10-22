Вашингтон толкает Москву и Пекин на сближение

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22 октября 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны США Марк Эспер предлагает усилить военные программы против Китая и России. Вашингтон имеет партнёров по всему миру, а у противников практически нет союзников. Эксперты считают, что позиция США способствует созданию военной оси Москва-Пекин.



В Белом Доме заинтересованы в привлечении к военному альянсу с США новых участников. Взор Вашингтона устремлён на Индию и Индонезию. Если с Индонезией никаких проблем не возникает, то как можно вписать Индию в список демократий? Правозащитные организации постоянно сообщают о нарушениях прав человека при подавлении протестов. К тому же существующий в стране политический строй постепенно выталкивает демократические основы.



Китай привлекает на свою сторону союзников при помощи финансовых ловушек и силового воздействия. У России в этом направлении всё гораздо хуже. У союзников по ОДКБ – Белоруссии и Киргизии режимы шатаются, а Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны.



Диалог России и Китая можно назвать полноценным военным сотрудничеством.

Москва передала Пекину систему ракетного предупреждения, страны проводят совместные военные учения. Сотрудничество осуществляется и на уровне спецслужб. Стимул к сближению государств был получен после того как США сначала ввели санкции против России, а затем против КНР.



